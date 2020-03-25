Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM Власти Ростовской области пока не комментируют информацию Роспотребнадзора России, согласно которой на Дону зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19, передаёт ИА REGNUM.

В настоящее время на официальном сайт облправительства и на страницах в социальных сетях комментариев от чиновников нет.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области первым носителем коронавируса может быть женщина, вернувшаяся с отдыха в Таиланде. С симптомами COVID-19 ростовчанка обратилась к медикам. В настоящее время она чувствует себя хорошо.

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