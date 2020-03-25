Саратов, , 12:11 — REGNUM На выпуск марлевых повязок и респираторов переориентировался ряд саратовских предприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общество с ограниченной ответственностью «Виринея» начало выпуск семислойных марлевых повязок для бытовых нужд. Предприятие шьёт до 3 тыс. марлевых повязок в сутки.

Саратовский госуниверситет им. Н.Г. Чернышевского совместно с ООО «Спинполимер» производят респираторы первого и второго классов защиты. Первый образец выпустили 19 марта 2020 года. Партию респираторов в количестве около 20 тыс. штук планируется выпустить в начале апреля. Имеющиеся возможности позволят производить до 300 тыс. штук респираторов в месяц.

В Энгельсе на предприятии «Премиум-Текстиль» приступили к пошиву хлопковых масок, в месяц отгрузят около 150 тыс. штук.

Выпуск масок рассматривают на предприятиях из Красноармейска, Аткарска, Хвалынска, Балтая, Петровска и Маркса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области организовано производство марлевых повязок. Дефицит масок должен стать не таким острым или вообще исчезнуть. Объём производства будет составлять около 3 тыс. марлевых повязок в сутки.

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