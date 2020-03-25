Брянск, , 12:07 — REGNUM Один случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Брянской области за последние сутки. Об этом 25 марта сообщил Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, что диагноз подтверждён в установленном порядке. Заболевший посещал страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции в последние две недели. Его госпитализировали в инфекционный бокс.

Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в Брянской области составляет три человека. По данным Роспотребнадзора, последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах.