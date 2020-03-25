Джакарта, , 12:04 — REGNUM Министерство юстиции и прав человека дало отсрочку 1152 из 1785 индусских заключенных по всей Индонезии, в связи с празднованием Дня тишины, сообщает Kompas.

Известно, что почти 300 человек получили «ремиссию» или отсрочку отбывания наказания на 15 дней, 755 заключенных получили ремиссию на один месяц, а 84 заключенных получили ремиссию от 1 до 15 дней.

Издание отмечает, что «ремиссию» получили заключенные, которые не нарушали правила содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин поздравил с Днем тишины (Ньепи) индусов по всей стране.

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