Тула, , 12:02 — REGNUM Два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Тульской области, сообщила 25 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Тульской области достигло семи человек — пять случаев были выявлены ранее.

По информации оперативного штаба, за сутки число заболевших в РФ выросло на 163, случаи новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в 20 регионах. 658 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в общей сложности.

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