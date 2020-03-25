Краснодар, , 12:00 — REGNUM В Краснодарском крае 25 марта выявлено четыре новых случая COVID-19, сообщает ИА REGNUM по данным Роспотребнадзора.

Ранее коронавирус выявили у пяти жителей региона. Четыре из них получают медицинскую помощь в регионе, пятая пациентка продолжает лечение в Москве.

Всего в регионе с подозрением на заражение коронавирусом были госпитализированы 232 человека, 101 человек остается в стационаре. Лечение от пневмонии проходят более 1,5 тыс. жителей края, под наблюдением находятся почти четыре тысячи человек.

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