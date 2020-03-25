Москва, , 11:56 — REGNUM В России готовится масштабная агитационно-пропагандистская акция «Эшелоны Победы». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации.

«По всей стране проводится агитационно-пропагандистская акция «Эшелоны Победы». В 84 городах России пройдут митинги, встречи с ветеранами и праздничные концерты. Для этой цели мы сформировали пять агитпоездов. Надеюсь, что губернаторы обеспечат поддержку этих мероприятий», — заявил Шойгу.

Также в ВС РФ ожидают активного участия субъектов в проведении 11 поисковых экспедиций, в ходе которых планируется отремонтировать и благоустроить 2144 воинских захоронений.