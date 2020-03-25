Грозный, , 11:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался по поводу преступной халатности жителя Чечни, вернувшегося из-за границы и нарушившего карантин. По мнению главы республики, которое он высказал в ходе совещания, транслировавшегося 23 марта в эфире ГТРК «Грозный», «человека, который сам себе создает эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить».

«Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей», — цитирует Кадырова «Кавказский узел».

По словам чеченского лидера, в то время, как власти республики предпринимают все меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, человек, приехавший после совершения хаджа в Саудовскую Аравию, «не оставшись в карантине, устроил чтение мавлидов, зикры, собирал людей», чем подверг их очевидному риску заразиться.

Как сообщило ИА REGNUM, в Чечне 24 марта появился первый заразившийся коронавирусной инфекцией. Им оказался местный житель, совершивший малый хадж по святым местам и возвратившийся в Чечню через Турцию. Под подозрением находятся еще двое граждан, также посетившие Турцию.

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