Москва, , 11:59 — REGNUM Новой датой проведения акции «Тотальный диктант» выбрано 17 октября. Об этом сообщили 25 марта её организаторы.

«Тотальный диктант» должен был состояться 4 апреля, однако из-за распространения коронавируса нового типа был отложен на более поздний срок. Директор одноимённого фонда Ольга Ребковец назвала это решение столь же беспрецедентным, как и перенос летних Олимпийских игр. С 2004 года, когда акцию провели впервые, переносов не было ни разу.

В 2021 году «Тотальный диктант» должен снова пройти в апреле. Таким образом, разница между двумя акциями составит только полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, столицей «Тотального диктанта — 2020» был выбран Санкт-Петербург. Текст для него должен прочесть в здании Главного штаба Эрмитажа писатель Андрей Геласимов.

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