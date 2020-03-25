Тбилиси, , 11:44 — REGNUM

За минувшую ночь число зараженных коронавирусом в Грузии выросло с 70 до 73 человек. 3 новых случая подтвердили исследования в лаборатории имени Лугара. Информацию распространяет правительственный сайт https://stopcov.ge/.

К 9 ранее выписанным из больниц пациентам добавился еще один излечившийся от коронавируса гражданин, который также покинул клинику.

Пока неизменным остается число лиц, помещенных в карантин (4055) или находящихся в стационарах под наблюдением врачей (252).

Грузинские эпидемиологи считают, что пика своего распространения в Грузии коронавирус пока не достиг, поэтому не исключают резкого роста случаев заражения, а также появления первых жертв, так как состояние нескольких пациентов оценивается как тяжелое.