Рига, , 11:41 — REGNUM Правительство Латвии утвердило внесённый министерством экономики страны проект о выплате двух месячных антикризисных пособий 73 000 работникам из 40 отраслей, пострадавших от вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, право на получение пособий имеют сотрудники компаний, чей оборот в марте 2020 года снизился на 50% по сравнению с мартом 2019 г. Размер пособия исчисляется, как 75% от заработной платы, но не превысит 700 евро.

По данным Центрального статистического управления Латвии, под эти критерии попадают 17 500 компаний, в которых работало около 73 000 человек. В первую очередь речь идёт о компаниях, связанных с пассажирскими и авиаперевозками, гостиничным бизнесом, ресторанами, общественным питанием, кинопроизводством и кинопрокатом, туристической отраслью, индустрией развлечений и т.д.

Отмечается, что пособие в Латвии будет выплачиваться за период с 14 марта по 14 мая. Для выплаты пособия нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в Службу государственных доходов Латвии до 25 апреля. Заявление можно подать удалённо, используя систему электронного декларирования EDS.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.