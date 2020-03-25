Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Девятидневного новорожденного, состояние которого оценивается врачами, как «подозрительное», доставили в клинику Тбилисского государственного медицинского университета (ТГМУ) из зоны карантина по коронавирусу. Об этом 25 марта рассказал директор данного медучреждения Леван Ратиани, сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным главы клиники, новорожденный пациент был доставлен из города Марнеули, который закрыт на карантин.

«Вчера девятидневный ребенок был переведен из Марнеули с подозрительным случаем. У него тяжелая дыхательная недостаточность», — сказал журналистам Ратиани.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 25 марта в Грузии было выявлено 73 случая заболевания коронавирусом. Из них выздоровление наступило у десяти пациентов. С 23 марта карантин объявлен в муниципалитетах Марнеули и Болниси. Районы оцеплены полицией и военными.

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