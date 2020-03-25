Вильнюс, , 11:40 — REGNUM В ночь на сегодняшний день, 25 марта, в Литве диагностировано сразу 46 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заразившихся достигло 255, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным министерства здравоохранения, за сутки были проверены 737 анализов, что сразу в два раза больше, чем сутками ранее, когда было проверено 373 образца. Всего в Литве на коронавирусную инфекцию за всё время совершено 3471 анализа.

В Литве зафиксировано две смерти, вызванные осложнениями из-за коронавирусу. Обе скончавшиеся женщины из Укмярге.