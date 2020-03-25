Тбилиси, , 11:38 — REGNUM В рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом минувшей ночью в Тбилиси была проведена дезинфекция улиц. Специальные автомобили распыляли дезинфицирующее средство на проезжую часть, тротуары, автобусные остановки, рекламные баннеры и иные объекты, размещенные вдоль дорог. Мероприятие в основном охватило центральные проспекты и улицы с интенсивным движением транспорта.

Как сообщило Общественное телевидение Грузии, аналогичная дезинфекция была проведена и на улицах города Гори.

По информации членов межведомственной координационной комиссии по превенции коронавируса, в Тбилиси и других городах страны ежедневно обрабатывается и дезинфицируется весь муниципальный транспорт — станции и вагоны метрополитена, муниципальные автобусы. Движение микроавтобусов по всей стране запрещено.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на утро 25 марта в Грузии подтверждено 70 случаев коронавируса, из них выздоровели 9 человек. Двое из этих 70 выявленных в Грузии инфицированных пациентов оказались гражданами Австрии и 23 марта вечером спецрейсом были отправлены на родину. 4055 человек находятся в карантине, а 252 пациента — в стационарах под наблюдением врачей.

Грузинские эпидемиологи считают, что пика своего распространения в Грузии коронавирус пока не достиг, поэтому не исключают резкого роста случаев заражения, а также появления первых жертв, так как состояние нескольких пациентов оценивается как тяжелое.