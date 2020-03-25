Барнаул, , 11:38 — REGNUM Предложение депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) об отмене оплаты услуг ЖКХ из-за карантина по коронавирусу является ещё одним примером безответственных популистских заявлений. Так считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил, что сожалеет, когда журналисты распространяют «глупости».

»В рыночных отношениях не бывает «бесплатного». Если депутат предлагает освободить граждан от квартплаты, то он должен обозначить источник — а из чего платить зарплату дворникам, уборщицам, лифтовикам, слесарям и электрикам? А как сохранить водоканалы и электро‑ и газовые сети?

Вот, например, Трамп инициировал выплаты каждому по три тысячи долларов и договорился с Конгрессом произвести эти выплаты из бюджета. Или для спасения экономики Федеральная резервная система США снизила до минимума учетную ставку, а у нас в России постоянно обсуждается тема повышения учетной ставки. И любимая тактика российских чиновников — вот бы создать какой-нибудь «Фонд поддержки», и чиновники будут его делить.

Жаль только, что в СМИ зачастую выхватывают всякие предложения, пиарят такие нелепые предложения. Мне кажется, глубина аналитики у современных журналистов страдает. Я вспоминаю, как во времена СССР, да и в 90-е годы, всегда в каждой редакции были журналисты, специализирующиеся в той или иной отрасли. Сегодня, к сожалению, много журналистов, которые просто выхватывают подобные не обоснованные громкие лозунги и под тему коронавируса придумывают явно несуразные вещи», — отметил алтайский общественник Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею о том, что нужно частично помочь гражданам, оказавшимся из-за карантина в сложной экономической ситуации, озвучил депутат Госдумы Василий Власов. В своём обращении к главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву он предложил освободить российских граждан от коммунальных платежей в связи с распространением коронавируса.

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