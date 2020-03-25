Москва, , 11:37 — REGNUM Оппозиционно настроенные журналисты регулярно устраивают провокации, направленные против Вооружённых сил России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации.

«Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь и так далее», — заявил Шойгу.

«В нашей стране это подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемыйза рубежом. Подогреваемые законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые больные, на кладбища и на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет», — подчеркнул он.

По его мнению, подобного рода деятельность недопустима.

«Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», — указал Шойгу.