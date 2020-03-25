Дакка, , 11:37 — REGNUM Группа ученых из Бангладеш разработала тест на коронавирус, обнаруживающий инфекцию в течение 15 минут. Об этом 25 марта сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, разработку начнут массово производить предприятия, после чего она поступит в продажу, ее стоимость будет составлять $3.

В настоящее время в стране с населением свыше 180 млн человек доступно лишь порядка 1 тыс. 700 тестов, способных выявить коронавирус.

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