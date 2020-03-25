Фриско, США, 25 марта 2020, 11:33 — REGNUM С выходом дополнения Guns, Love and Tentackles («Пушки, любовь и щупальца») в игре Borderlands 3 увеличится максимально-возможный уровень персонажа. Об этом 25 марта сообщает портал PCGamer.
Теперь геймеры смогут прокачать своих аватаров до 57-го уровня. Сообщается, что на нём у героев откроются сразу две новые способности — так разработчики планируют привлечь игроков к эндгейм-контенту (уровни, рассчитанные на тех, кто уже прошёл сюжетную линию).
Напомним, Borderlands 3 — это «ролевой шутер» от американской компании Gearbox Software. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.
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