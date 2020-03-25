Москва, , 11:33 — REGNUM Следственные органы в России возбудили сразу три новых дела по фактам преступлений украинских силовиков в отношении гражданского населения нескольких районов города Донецка. Об этом 25 марта ИА REGNUM сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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Уточняется, что прицельному обстрелу из гранатомётов со стороны военнослужащих вооружённых сил Украины 20 марта 2020 года подверглись объекты гражданской инфраструктуры в поселке шахты «Трудовская». На следующий день силовики обстреляли территорию школы в посёлке Александровка и стадион, расположенный в посёлке шахты «Трудовская».

"В результате противоправных действий ранение получили несовершеннолетняя девушка и две женщины. Также причинены повреждения объектам гражданской инфраструктуры», — уточнили Петренко.

В СКР добавили, что три дела в отношении украинских силовиков возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным председателя СКР Александра Бастрыкина, за время войны в Донбассе Следственный комитет РФ возбудил свыше 400 уголовных дел, касающихся преступлений, совершённых в регионе. Фигурантами ряда дел являются высокопоставленные чиновники министерства обороны Украины. В списке украинских силовиков 73 фамилии, включая экс-министра обороны Украины Степана Полторака, четырёх его заместителей, а также министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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