Джакарта, , 11:29 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин поздравил с Днем тишины (Ньепи) индусов по всей стране, сообщает информационный портал Detik.

«Дамы и господа, все индусы в стране, я желаю вам счастливого Дня Ньепи», — заявил Маруф Амин.

Вице-президент выразил надежду, что индонезийский народ будет и впредь обретать силу, чтобы противостоять пандемии коронавируса. Маруф Амин подчеркнул, что пандемии нужно противостоять вместе.

Напомним, День тишины (Ньепи) — это балийский Новый год, который в 2020 году отмечается с 25 на 26 марта. Это день молчания, поста и медитации.