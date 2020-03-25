Москва, , 11:29 — REGNUM Каждый год число компьютерных атак на информационную структуру Вооружённых сил РФ растёт на 12%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации.

«Информационное пространство сегодня стало ещё одним театром военных действий, за последние три года на информационную инфраструктуру вооружённых сил было совершенно более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа», — заявил Шойгу.

«При этом ежегодное их количество в среднем увеличивается на 12%. Мы готовы к этой борьбе. Конечно, хотелось бы, чтобы внутри страны помощников у них было чуть меньше», — подчеркнул он.