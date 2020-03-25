Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Во внутриигровом магазине Minecraft появилась новая категория «Образование». Все материалы из неё будут бесплатно доступны до 30 июня 2020 года, сообщалось 24 марта на официальном сайте игры.

Новые образовательные материалы призваны скрасить вынужденный карантин во время пандемии коронавируса. Сообщается, что игроков ожидают различные необычные уровни: например, путешествие на Международную космическую станцию и исследование человеческого глаза.

Напомним, Minecraft — это популярная игра-песочница, в которой геймеры могут создавать различные объекты из кубических блоков. В некоторых странах её также используют в рамках школьной образовательной программы.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна дата выхода приключенческой игры Outer Wilds в Steam