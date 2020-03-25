Москва, , 11:19 — REGNUM В российской армии наблюдается высокий уровень морально-политического и психологического состояния военнослужащих. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации.

«Ежеквартальные опросы военнослужащих показывают их высокий уровень морально-политического и психологического состояния. Готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии составляет 93%, а 94% уверены в успешном выполнении поставленных боевых задач», — заявил Шойгу.