Рига, , 11:19 — REGNUM Правительство Латвии выделило 8 млн евро на доплаты медикам, занятым в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле.

По ее словам, срок выплаты составит три месяца. Известно, что выплаты в Латвии в марте для некоторых категорий работников достигнут 50% их зарплаты, в апреле и мае — 20%, а число медиков, которым выплатят пособие будет расширено.

Она отметила, что в первую очередь правительство Латвии хочет поощрить сотрудников скорой помощи, семейных врачей, кризисную группу министерства здравоохранения, эпидемиологов, медиков, работающих в приёмных отделениях и работников лабораторий.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.