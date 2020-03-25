Москва, , 12:56 — REGNUM Из-за распространения коронавируса и вводимых в рамках борьбы с распространением инфекции ограничительных мер отдельные сети потеряли до 90% оборота. Такие цифры приведены в письме российских ретейлеров на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина и министру промышленности и торговли России Денису Мантурову (копия документа есть в распоряжении ИА REGNUM).

Ситуация коснулась операторов розничной торговли непродовольственными товарами, кафе и ресторанов, кинотеатров, детских развлекательных центров. Все перечисленные сферы бизнеса, как следует из письма, столкнулись с «невероятно сложной ситуацией». Их оборот, если верить приведённым цифрам, упал в размере от 20 до 90%.

«Некоторые операторы находятся на пороге принятия вынужденных мер по временной приостановке деятельности розничных объектов, в том числе из-за решений, принимаемых головными компаниями филиалов зарубежных сетей», — сказано в обращении на имя председателя правительства РФ.

Авторы письма подчёркивают, что у российских ретейлеров остался невысокий запас прочности. С учётом большой зависимости от импорта и роста курсов валют организации вынуждены осуществлять расчеты за товар по выросшему курсу и выплачивать принципиально большие суммы, чем это было заложено в бюджетах компаний.

Во избежание массовых банкротств ретейлеры просят правительство России предпринять ряд срочных мер. В частности, признать распространение коронавируса обстоятельством непреодолимой силы, который бы позволил розничным сетям не исполнять обязательства по внутренним сделкам. Рекомендовать владельцам торговой недвижимости до отмены режима всемирной пандемии COVID-19 перевести расчеты по арендным платежам на условия уплаты процента от товарооборота с сохранением обязательств по уплате эксплуатационных платежей, исключив обязательства по уплате фиксированной части арендной платы.

Кроме того, правительство РФ просят предоставить операторам розничной торговли кредитные каникулы, во время которых банки не будут взимать проценты по займам. Для этих целей ретейлеры предлагают Центральному банку России обеспечить льготное рефинансирование банков и снизить стоимости эквайринга на 25−50% в зависимости от сегмента. Ещё одним пунктом, на котором настаивают сетевые организации, является мораторий на уплату налогов всех уровней.

«Реализация указанных мер необходима не только для выхода из кризисной ситуации самих операторов розничной торговли, но главное — для поддержания социальной стабильности в государстве в целом, сохранения рабочих мест и доходов населения. Открытые для посетителей магазины будут являться прямым показателем экономической и социальной стабильности в стране, а также того факта, что эпидемиологическая обстановка в России находится под контролем», — сказано в обращении.

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