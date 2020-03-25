Аккра, , 11:15 — REGNUM Органы здравоохранения Ганы зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев COVID-19 в западноафриканской стране удвоилось и достигло 52. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, пациенты были изолированы и получают лечение. Кроме того, в настоящее время более 1000 человек находятся в обязательном карантине.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 24 марта, в стране были подтверждены 27 случаев заражения. В рамках мер по предотвращению распространения вируса были закрыты границы страны, а также все пляжи.

По сообщению репортеров, в Гане от коронавируса скончались два человека.