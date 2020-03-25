Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Modiphius выпустила в продажу настольную игру по мотивам франшизы Dishonored. Об этом сообщалось 24 марта на официальной странице студии в Twitter.

https://twitter.com/Modiphius/status/1242466419448483840

Пока для покупки доступна только «цифровая версия» проекта в формате PDF. Одна уже сейчас можно оформить предварительный заказ на полноценное издание игры.

Напомним, Dishonored — это серия экшен-игр от студии Arkane. В них геймеры управляют Корво Аттано, защитником Императрицы, которого несправедливо обвинили в убийстве.

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