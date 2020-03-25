Пекин, , 11:05 — REGNUM Сотрудник одного из пищевых предприятий в китайской провинции Юньнань в Шаньдун умер от хантавируса, сообщает издание Global Times.

Работник почувствовал недомогание 23 марта в автобусе, который перевозил сотрудников предприятия. Медицинский работник, который также находился в транспорте, обнаружил недомогание пассажира и вызвал скорую помощь.

Медики выявили у мужчины, двух пассажиров и одного из водителей жар — все были госпитализированы. Тесты пациентов на коронавирус оказались отрицательными. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер через три часа после госпитализации.

Отмечается, что тест показал положительный результат на вирус хантаан. Проверку прошли все, кто находился в автобусе. Однако результаты тестирования пока неизвестны.

Отметим, переносчиками вируса хантаан являются грызуны. Медики не выявили ни одного случая передачи этого вируса от человека к человеку.