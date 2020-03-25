Барнаул, , 11:01 — REGNUM Медики ЦРБ Крутихинского района Алтайского края заявили об уменьшении заработной платы в связи с сокращением стимулирующих выплат. Как следует из официальной информации алтайских справедливороссов, которые ссылаются на участкового врача-терапевта ЦРБ Сергея Кретова, с апреля 2019 года выплатысрезали наполовину, а с января 2020 года и вовсе перестали платить.

«На вопрос, почему такое происходит, главный врач ЦРБ (исполняющий обязанности главного врача Евгений Затеев) сказал, что денежных средств нет, и стимулирующие выплаты в полном объеме в этом году выплачиваться не будут», — пояснил Сергей Кретов. Он также напомнил, что президент Владимир Путин ещё 19 декабря 2019 года сказал, что стимулирующие выплаты должны формироваться через единый подход (например, за количество выездов, за число принятых пациентов, и что нельзя допускать снижения дополнительных надбавок), тем более, что претензий к качеству оказания услуг медработниками ЦРБ, по его словам, не предъявлялось.

Под соответствующим обращением подписались все члены коллектива Крутихинской ЦРБ, включая самого Кретова.

Уже известно, что лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы РФ Александр Терентьев собирается направить депутатский запрос с просьбой разобраться в ситуации заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Не исключено, что к решению проблемы могут привлечь и надзорные органы.

О том, что педагоги Саввушкинской средней школы и ещё пяти образовательных учреждений Змеиногорского района Алтайского края лишаются прибавки к зарплате, ИА REGNUM сообщало в начале марта 2020 года. В той ситуации чиновники своё решение мотивировали просто: «В связи с перерасходом фонда оплаты труда». После того, как информация появилась в прессе, данное решение отменили.

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Комментируя происходящее, руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской гордуме Оксана Молодых отметила, что эу проблему можно рассматривать с двух сторон:

«Налицо, с одной стороны серьезное недофинансирование бюджетной сферы на фоне «оптимизации» здравоохранения: денег нет, а вы держитесь! С другой же стороны, могут иметь место вероятные неправомерные действия со стороны руководства медучреждений: по информации прокуратуры Алтайского края от 13 марта 2020 года, утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главврача Крутихинской ЦРБ».

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