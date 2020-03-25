Амстердам, , 11:00 — REGNUM Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов заявил об особой значимости данных о числе заражений коронавирусом, которые будут поступать в ближайшие дни.

С учётом того, что инкубационный период вируса COVID-19 составляет две недели, в ближайшие дни должна выясниться эффективность первых принятых властями мер против распространения вируса. Первые меры были объявлены 12 марта.

Кроме того, на этой неделе должно выясниться, справляются ли отделы реаниматологии голландских больниц с потоком коронапациентов.

Данные за первые дни недели как будто показывают замедление роста числа заражений. Однако в институте пока не могут и не желают делать выводов из лёгкого снижения в течении 1−2 дней.