Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM Релиз игры Outer Wilds в Steam состоится 18 июня 2020 года. Об этом сообщалось 24 марта на странице проекта в сервисе.

Игра уже доступна на Xbox One, PS4 и PC (только в Epic Games Store). Напомним, она была высоко оценена геймерами и критиками, а также получила множество наград.

В Outer Wilds игроки управляют космическим путешественником, оказавшимся во временной петле. Каждые 20 минут его Галактика погибает, поэтому протагонист раз за разом совершает короткие вылазки, чтобы найти способ разорвать петлю.

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