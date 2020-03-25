Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM 25 марта еврейские общины во всем миры объявили Днем молитвы об избавлении от пандемии коронавируса, сообщаетcя на официальном сайте петербургской синагоги.

Всеобщая молитва начнется в 13 часов по московскому времени и займет около часа. «В заслугу этого пусть пошлет Творец исцеление больным и избавление всему миру от пандемии», — говорит в обращении главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендел Певзнер.

Ранее папа Римский Франциск призвал всех глав христианских общин, всех глав церквей совместно с христианами всех конфессий 25 марта в полдень совершить совместную молитву «Отче наш». Кроме того, понтифик объявил, что он сам совершит вечером 27 марта молитву с балкона собора Святого Петра.