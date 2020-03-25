Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Более 11 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в США в течение суток 24 марта. По этому показателю Соединённые Штаты обошли все прочие страны мира, следует из данных портала worldometers.info.

За сутки в США от инфекции COVID-19 скончались 225 человек. Общее количество летальных исходов по данным на 10 утра по московскому времени достигло 784 при заразившихся 54 тыс. 916 человек.

Значительный рост заболеваемости за сутки отмечен также в Испании (+6922 выявленных случаев), Италии (+5249), Германии (+3935), Франции (+2448).

Как сообщало ИА REGNUM, в мире количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом, который вызывает заболевание COVID-19, превысило 420 тыс. человек.

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