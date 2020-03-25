Цхинвал, , 11:02 — REGNUM Въезд на территорию России для граждан Южной Осетии из третьих стран разрешен, если они возвращаются на родину. Это заявление пресс-служба Комитета государственной безопасности Южной Осетии распространила вечером 24 марта.

«Гражданам Южной Осетии, прибывающим из третьих стран и направляющимся через российскую территорию в РЮО, въезд в РФ не ограничен», — говорится в опубликованном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 18 марта в рамках мер, препятствующих распространению коронавируса, действует запрет на въезд иностранцев. Запрет действует до 1 мая. Территория РФ также закрыта для въезда иностранцев с территории Южной Осетии.

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