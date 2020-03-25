Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Молодая пара провела собственную свадьбу в игре Animal Crossing: New Horizons. Церемонию в реальной жизни пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, сообщил порта Insider 24 марта.

После отмены свадьбы жених решил сделать сюрприз невесте и пригласил её на свой остров в Animal Crossing: New Horizons под предлогом «пособирать ресурсы». Когда аватар (персонаж) девушки оказался на месте, её ждала церемония, на которую «пришли» все друзья молодожёнов.

Animal Crossing — это популярная серия видеоигр в жанре «симулятор жизни». Последняя часть с подзаголовком New Horizons вышла 20 марта 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки недовольны системой развития острова в Animal Crossing: New Horizons