Киев, , 10:58 — REGNUM Борис Патон, руководивший Академией наук УССР, а затем Украины с 1962 года, покинет свой пост, сообщило 24 марта информационное агентство «Украинские новости».

По данным журналистов, Патон не выдвигал свою кандидатуру на пост главы Национальной академии Украины (НАНУ), которые должны пройти 16 апреля 2020 года.

Всего на пост главы НАНУ претендуют пять академиков в возрасте от 55 до 79 лет.

Отметим, что Борис Патон последний раз был переизбран главой НАНУ в 2015 году в возрасте 96 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее институт Патона, специализирующийся на сварке, подготовил проект по демонтажу герба СССР со щита киевской Родины-Матери, однако проект оказался слишком дорогим.

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