Сеул, , 10:48 — REGNUM За последние сутки в Южной Корее выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 9137 человек. Отмечается, что среди них 3 730 человек (более 40%) уже поправились и выписаны из больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.

По их словам, средний показатель смертности в стране составил 1,38%. Смертность среди лиц старше 80 лет составил 13,55%, в возрасте от 70 лет — 6,38%, в возрасте от 60 лет — 1,73%.

В настоящее время на карантине находится 5 281 человек, что на 129 человек меньше, чем днём ранее. Результатов теста ждут 14 278 человек. Общее число людей, прошедших тестирование на коронавирус превысило отметку в 350 тыс. человек.

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