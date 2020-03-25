Ташкент, 25 марта 2020, 10:45 — REGNUM Скончался 63-летний пассажир чартерного рейса Стамбул — Фергана, сообщили 25 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Состояние мужчины резко ухудшилось во время полета — возникла острая сердечная недостаточность и неподвижность рук и ног. После посадки пассажира увезла бригада скорой помощи.
Однако мужчину так и не удалось спасти. Врачи поставили диагноз «острое нарушение кровообращения головного мозга, острая сердечная недостаточность».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта государственная авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» опубликовала график чартерных рейсов, которые эвакуируют граждан республики из разных стран. 26 марта планируется запустить авиарейс Москва — Ташкент.
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