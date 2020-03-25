Воронеж, , 10:39 — REGNUM Воронежцы стали меньше пользоваться общественным транспортом — об этом свидетельствует статистика по пассажиропотоку, предоставленная ИА REGNUM пресс-службой администрации Воронежа. Подсчёт вёлся в будние дни, данные сравнивались со средним пассажиропотоком на всех маршрутах с 10 по 13 марта.

Так, за 16 марта число пассажиров снизилось на 2,6%, 17 марта — уже на 8,3%, 18 марта пассажиров стало меньше на 5,9%, 19 марта — на 2,6%, 20 марта — ещё на 3,6%. В понедельник, 23 марта, пассажиропоток снизился сразу на 9,3%.

«В среднем по всем маршрутам уменьшение пассажиропотока по состоянию на 23 марта отмечено в объеме28,4% от среднего пассажиропотока, зафиксированного в период с 10 по 13 марта. Это означает, что все больше и больше людей ограничивает посещение тех или иных мест без особой необходимости, косвенно может свидетельствовать и о том, что часть организаций отправили людей работать дистанционно», — уточнили в мэрии.

Как отмечают специалисты мэрии, 19 марта зафиксировано минимальное снижение пассажиропотока — это связывают с массовым отказом воронежцев от автомобилей в пользу общественного транспорта из-за начала привлечения к ответственности за неоплату парковки. После временной отмены этой меры снижение пассажиропотока происходило более высокими темпами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области на 24 марта выявлено шесть случаев заболевания COVID-19. Жителей Воронежа призывают максимально отказаться от посещения общественных мест. Студенты переведены на дистанционное обучение, школьникам продлили начавшиеся на неделю раньше каникулы.