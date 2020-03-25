Киев, , 10:39 — REGNUM Бывший глава СБУ и экс-министр финансов Украины Валерий Хорошковский оказался в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус, сообщило 24 марта «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Журналисты получили информацию от людей из окружения Хорошковского.

«Двухстороннее воспаление лёгких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтверждённый», — рассказал источник.

Об этом также написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

Сам Хорошковский не подтвердил и не опроверг информацию о заражении коронавирусом, заявив, что это интересует разве что его друзей и близких. В администрации больнице от комментариев отказались.

По данным журналистов, экс-глава СБУ 20 марта прилетел из Ниццы на личном самолёте.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 25 марта на Украине зарегистрированы 113 случаев заражения COVID-19.

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