Оренбург, , 10:33 — REGNUM В Оренбургской области в селе Тамдысай Тамдысайского сельсовета и селе Новоуспеновка Новоуспеновского сельсовета на территории Акбулакского района введен карантин по бруцеллезу. Распоряжение об ограничительных мерах опубликовано на сайте регионального минсельхоза.

Карантин действует с 24 марта до получения двукратного (подряд) отрицательного результата по бруцеллёзу по всему стаду и при отсутствии новых случаев заболевания животных.

Стадо с больными животными должно быть изолировано. Под запрет попадает вывоз сена и соломы за пределы неблагополучного по бруцеллёзу села. Кроме того, в селе запрещено организовывать ярмарки, базары и выставки животных (включая птиц, пушных зверей, собак).