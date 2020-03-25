Тегеран, , 10:41 — REGNUM Власти Ирана введут новые меры для борьбы с распространением коронавируса, об этом 25 марта сообщают местные СМИ.

Во время заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции было принято решение о введении ограничений на передвижение граждан.

«Вчера во время заседания штаба по недопущению распространения коронавируса мы обсуждали необходимость введения новых ограничений», — приводят СМИ слова президента Ирана Хасана Рухани.

Глава государства отметил, что план утвержден и вступит в силу сегодня днем, позднее он будет опубликован.

Напомним, вспышка коронавируса распространилась практически на все страны мира, от инфекции уже скончались свыше 18 тыс. человек, порядка 420 тыс. человек заразились.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустина просят помочь российским цветоводам