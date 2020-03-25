Хайнань, Китай, , 10:35 — REGNUM Генеральное консульство России в Гуанчжоу, провинция Гуандун, КНР, оказывает помощь соотечественникам, переживающим карантин по COVID-19 в КНР. Выездной консульский приём проведут сотрудники миссии на острове Хайнань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

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В ходе приёма россияне, находящиеся на Хайнане, смогут получить помощь в оформлении паспортов нового поколения, получить уже готовые биометрические паспорта, оформить иные необходимые документы, в том числе совершить необходимые нотариальные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в островной провинции Хайнань уже более месяца нет данных о новых случаях заболевания COVID-19.