Хайнань, Китай, 25 марта 2020, 10:35 — REGNUM Генеральное консульство России в Гуанчжоу, провинция Гуандун, КНР, оказывает помощь соотечественникам, переживающим карантин по COVID-19 в КНР. Выездной консульский приём проведут сотрудники миссии на острове Хайнань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу.
Читайте также: Коронавирус: мир в режиме изоляции — все новости
В ходе приёма россияне, находящиеся на Хайнане, смогут получить помощь в оформлении паспортов нового поколения, получить уже готовые биометрические паспорта, оформить иные необходимые документы, в том числе совершить необходимые нотариальные действия.
Как сообщало ИА REGNUM, в островной провинции Хайнань уже более месяца нет данных о новых случаях заболевания COVID-19.