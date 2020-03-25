Ташкент, , 10:31 — REGNUM Четыре пациента в Узбекистане, заразившиеся коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 25 марта заявил начальник государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков в эфире телеканала «Узбекистан 24».

По его словам, число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 55. Среди пациентов у 13 человек выявлена пневмония. Около 20 тыс. человек остаются под строгим контролем.

Напомним, с 25 марта в Узбекистане начал действовать запрет на передвижение по улице без медицинских масок. С 24 марта ограничено транспортное сообщение между регионами страны.

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