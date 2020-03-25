Рязань, , 10:32 — REGNUM Скидку на оплату проезда в городском общественном транспорте могут получить пассажиры Рязани. Для этого расплачиваться нужно бесконтактной картой Visа любого банка, сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд станет дешевле на 4 рубля. При оплате бесконтактной картой Visа любого банка стоимость поездки составит 19 рублей вместо 23. Акция носит временный характер и продлится с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Пассажирам также напоминают о необходимости регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами карты и смартфоны, с которых осуществляется оплата. Желательно также никому не передавать карту, а самостоятельно прикладывать её к считывающему устройству.

Бесконтактная оплата проезда возможна на любом виде общественного транспорта Рязани.