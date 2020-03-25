Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Новый пациент Тбилисской инфекционной больницы, заразившийся коронавирусом, выздоровел. Об этом 25 марта рассказала журналистам медицинский директор этого медучреждения Марина Эзугбая, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Есть еще один выздоровевший, десятый пациент, который покинул наш центр вчера», рассказала медик. Она уточнила, что в столичной больнице на лечении остаются еще 22 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 25 марта в Грузии было выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на территории страны их 73. На карантине, по последним данным, находятся 4055 человек. Также 252 пациента, у которых подозревают коронавирус, госпитализированы.

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