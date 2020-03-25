Якутск, , 10:32 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о закрытии всех увеселительных и других учреждений республики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В перечень приостановления деятельности попали ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, банкетные залы, детские развлекательные площадки, фудкорты в торговых центрах и на рынках, а также все досуговые учреждения республики.

В ресторанах и кафе запрещено курить кальян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рекомендуют людям старше 65 лет находиться на самоизоляции.

В регионах страны повсеместно закрывают общественные места.