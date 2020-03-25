Барнаул, , 10:26 — REGNUM В Алтайском крае по-прежнему не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом, тем не менее, по данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, под медицинским наблюдением находятся 519 человек, 44 из которых добавились за последние сутки, 24 марта.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе обследованы на коронавирусную инфекцию 737 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии COVID-19 в Алтайском крае ведён с 19 марта 2020 года.

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