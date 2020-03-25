Токио, , 10:25 — REGNUM Геймеры обеспокоены тем, что в Animal Crossing: New Horizons все важные действия по развитию острова может совершать только первый игрок. Об этом 24 марта сообщило издание Eurogamer.

Как оказалось, при игре в Animal Crossing с одной консоли только у первого геймера есть полномочия строить некоторые здания. Недовольные пользователи отмечают, что из-за этого часто приходится перезаписывать весь сохранённый прогресс — например, если «первым игроком» оказался ребёнок, которому быстро надоела New Horizons.

Напомним, релиз Animal Crossing: New Horizons состоялся 20 марта 2020 года. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.

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