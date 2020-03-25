Киев, , 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Случаи заболевания зарегистрированы в 13 областях страны: Черновицкая область (38 заразившихся, один человек умер), Киев (31), Киевская область (22), Ивано-Франковская область (5 заразившихся, один умер), Тернопольская область (4), Днепропетровская область (2), Житомирская область (2, один человек умер), Запорожская область (2), Львовская область (2), Волынская область (1), Донецкая (1), Луганская (1), Одесская (1), Черкасская (1).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что остановить распространение инфекции может карантин, для которого в стране не нужно вводить чрезвычайное положение.

Читайте также: Глава МВД Украины выступил против введения ЧП в стране